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Home » В ЦВО завершается перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации

В ЦВО завершается перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 08 novembre 2020

08.11.2020 (15:09)

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа завершается работа по переводу военной техники на режим эксплуатации в зимних условиях.

Обслужено более несколько десятков тысяч единиц ВВТ, подготовлено около двух тысяч объектов материально-технической базы.

Подготовка техники к зиме состоит из нескольких этапов: расчет горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, проведение сборов и показных занятий с военнослужащими, выполнение работ по переводу, а также подведение итогов перевода. Техники проверяют работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проводят осмотр двигателей и топливных баков, проводится замена масел и специальных жидкостей.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах и в сложных метеорологических условиях.

Все мероприятия основного этапа планируется завершить до 15 ноября.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323440@egNews

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