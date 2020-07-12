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Home » В ходе военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ в Севастополе будут показан новый эпизод, связанный с историей Черноморского флота

В ходе военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ в Севастополе будут показан новый эпизод, связанный с историей Черноморского флота

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (10:00)

На Черноморском флоте в ходе военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ, будет показан новый исторический эпизод, отражающий события освобождения Севастополя 9 мая 1944 года.

Артисты драматического театра флота им. Б. Лавренёва и участники клубов любителей истории в военной форме периода Великой Отечественной войны продемонстрируют эпизод захвата с моря плавпричала с проведением боя за высадку десанта при огневой поддержке с воздуха, которую продемонстрирует пилот самолета Як-52 регионального отделения ДОСААФ России в г. Севастополе.

Кроме того, в этом году в сценарии праздника будет возобновлён показ эпизода «33 богатыря» в ходе которого зрители увидят выход из-под воды 33 водолазов в легководолазном снаряжении.

Мероприятия празднования Дня ВМФ в Севастополе пройдут 26 июля.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301526@egNews

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