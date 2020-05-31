domenica, Maggio 31, 2020
Breaking News

IL PAPA PER LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA: QUESTO TEMPO INTERPELLA LA CHIESA

2 GIUGNO A MONTECITORIO IN DIRETTA SU RAI 1

REGINA COELI, FRANCESCO: USCIRE DALLE MURA PROTETTIVE DEI “CENACOLI”

IL PAPA PREGA PER POPOLI INDIFESI DELL’AMAZZONIA SEGNATA DALLA PANDEMIA

L’AGONIA DEI POPOLI DELL’AMAZZONIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

DE DONATIS: GRAZIE FRANCESCO, SEI UN PADRE PER TUTTI NOI

THE HEADS OF EU DIPLOMACIES TALK ON THE RELATIONS WITH CHINA, THE…

TODAY WE COMMEMORATE THE INTERNATIONAL DAY OF UNITED NATIONS PEACEKEEPERS

70.MO DELLA GUERRA DI COREA. MONSIGNOR KI-HEON: SUPERIAMO L’ODIO IDEOLOGICO

IL PAPA: LA CRISI DI OGGI INDUCE A RIPIEGARSI MA LO SPIRITO…

Agenparl

В Хакасии двум участникам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (14:22)

Помощник военного комиссариата Республики Хакасия (по работе с ветеранами) и представители спортивной школы олимпийского резерва «ЦСКА-Хакасия» навестили двух участников Великой Отечественной войны – Виктора Захарова и Николая Спирина и вручили им памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие провели в гостях у ветеранов, в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  Вместе с гостями за чаепитием ветераны вспомнили о тяжелых военных временах, рассказали интересные истории того времени, а также спели несколько фронтовых песен.

Чествование ветеранов проходит по всему Центральному военному округу, в ходе которого военнослужащие организовывают мини-парады и мини-концерты под окнами фронтовиков, онлайн поздравления военнослужащими, а также онлайн-парады с участием военной техники.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295144@egNews

Post collegati

В Хакасии двум участникам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Redazione

Сотрудники 173 ВАИ провели акцию «Внимание! Дети!» в Новосибирске

Redazione

Военнослужащие ЦВО подготовили более 200 самолетов и вертолетов к летнему периоду обучения

Redazione

Ключи от новых автомобилей вручили военнослужащим ЗВО в Нижегородской области

Redazione

В Таджикистане российские сотрудники ВАИ провели акцию «Внимание! Дети» с водителями 201 военной базы

Redazione

Свыше 7,5 тыс. семей военнослужащих обеспечены жильем на территории в Воронежской области

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More