В Хабаровске Юнармейцы готовятся к проведению теста на знание памятных мест города

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (13:05)

Хабаровские ребята – члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» готовятся к проведению теста на знание памятных мест города.

В тест также будут включены и вопросы по истории основания города Хабаровска и разработки его символики.

На сегодняшний день дети уже приступили к изучению памятных мест города: зданий, памятников, мемориальных комплексов, площадей.

Кроме того, Юнармейцы не только берут полезную информацию на официальном региональном сайте движения, но и самостоятельно проводят её сбор и изучение из различных литературных источников и интернет- порталов.

Тест на знание памятных мест стартует 30 мая и продлится весь день до полуночи.

Результаты о прохождении теста и победителе станут известны уже на следующий день.

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