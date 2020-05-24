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Home » В Хабаровске Юнармейцы готовятся к проведению теста на знание памятных мест города

В Хабаровске Юнармейцы готовятся к проведению теста на знание памятных мест города

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (13:05)

Хабаровские ребята – члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»  готовятся к проведению теста на знание памятных мест города.

В тест также будут включены и вопросы по истории основания города Хабаровска и разработки его символики.

На сегодняшний день дети уже приступили к изучению памятных мест города: зданий, памятников, мемориальных комплексов,  площадей.

Кроме того, Юнармейцы не только берут полезную информацию на официальном региональном сайте движения, но и самостоятельно проводят её сбор и изучение из различных литературных источников и интернет- порталов.

Тест на знание памятных мест стартует 30 мая и продлится весь день до полуночи.

Результаты о прохождении теста и победителе станут известны уже на следующий день.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293953@egNews

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