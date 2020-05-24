В Хабаровске Юнармейцы готовятся к проведению теста на знание памятных мест города

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020
24.05.2020 (13:05)
Хабаровские ребята – члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» готовятся к проведению теста на знание памятных мест города.
В тест также будут включены и вопросы по истории основания города Хабаровска и разработки его символики.
На сегодняшний день дети уже приступили к изучению памятных мест города: зданий, памятников, мемориальных комплексов, площадей.
Кроме того, Юнармейцы не только берут полезную информацию на официальном региональном сайте движения, но и самостоятельно проводят её сбор и изучение из различных литературных источников и интернет- порталов.
Тест на знание памятных мест стартует 30 мая и продлится весь день до полуночи.
Результаты о прохождении теста и победителе станут известны уже на следующий день.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293953@egNews