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Agenparl

В филиале ВУНЦ ВМФ в Калининграде проводятся тренировки на учебно-тренировочном комплексе «Гефест»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (10:48)

С курсантами филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде проведена тренировка на новейшем специализированном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Гефест», включавшая отработку действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Подобные тренировки проводятся с курсантами третьего, четвертого и пятого курсов. Занятия позволяют до автоматизма отработать действия экипажа при возникновении внештатных и аварийных ситуаций, а также выработать у курсантов психологическую устойчивость при борьбе с открытым огнём и поступлением забортной воды.

УТК «Гефест» позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до десяти пробоин. На УТК организовано четыре рабочих места для тренировок по борьбе с пожаром в малогабаритных жилых помещениях, электрощитовой установке, на верхней палубе и при воспламенении горюче-смазочных материалов. На комплексе смонтирован дымовой лабиринт с изменяемой конфигурацией переборок и пенный отсек для формирования психологической устойчивости, и координации действий личного состава в чрезвычайных ситуациях.

Работа комплекса полностью автоматизирована и позволяет отрабатывать вводные аварийными партиями численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе со звуковым сопровождением обстановки, видеоконтролем и видеофиксацией действий обучаемых. Будущие офицеры и мичманы флота, а также экипажи надводных кораблей и судов Балтийского флота будут учиться проходить через помещение, заполненное пеной, отрабатывать действия по прекращению подачи топлива и тушению очагов пожара, а также получать практические навыки по борьбе с водой на имитаторах пробоин корпуса корабля и при повреждении трубопроводов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324568@egNews

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