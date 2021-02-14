В филиале Военной академии МТО состоялось заседание военно-научного общества курсантов

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (17:00)

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Пенза, в рамках заседания военно-научного общества проведено заслушивание докладов курсантов, работы которых были отобраны и направлены для участия в конкурсе на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

Основной целью заседания явилась подготовка курсантов к защите результатов исследований на военно-научных конференциях в вузах – организаторах конкурса.

По итогам обсуждения на ученом совете филиала в 2021 году отобрано 45 наиболее значимых научных работ, направленных затем в конкурсные комиссии 10 вузов-организаторов.

Командованием филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва уделяется большое внимание военно-научному обществу, военно-научой работе и результатом такой совместной деятельности в 2020 году стал тот факт, что два курсанта филиала были награждены премией Министерства обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу» и ещё шесть курсантов награждены грамотой Министра обороны Российской Федерации.

Данный показатель является одним из самых высоких среди вузов Министерства обороны Российской Федерации.

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