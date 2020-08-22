sabato, Agosto 22, 2020
Breaking News

AYUSO: LA FRATELLANZA è UNA IDENTITà CHE RISPETTA LE DIFFERENZE

IN BELGIO AUMENTANO I BATTESIMI DEGLI ADULTI

IN INDIA INAUGURATO IL PRIMO CENTRO PER PAZIENTI COVID-19

SCUOLE CATTOLICHE, IGNORATE PER LA RIPRESA DI SETTEMBRE

CONSUMO DI RISORSE DELLA TERRA, PER LA PANDEMIA L’OVERSHOOT DAY ARRIVA 25…

NON SI FERMANO LE VIOLENZE IN NIGERIA: AL VIA 40 GIORNI DI…

CULTURE RECOVERY FUND SAVES 135 GRASSROOTS MUSIC VENUES WITH EMERGENCY GRANTS

JAPAN’S INBOUND TOURISM BOOM: LESSONS FOR ITS POST-COVID-19 REVIVAL

TUNISIA MONETARY POLICY SINCE THE ARAB SPRING: THE FALL OF THE EXCHANGE…

SOCIO-ECONOMIC SPILLOVERS FROM SPECIAL ECONOMIC ZONES: EVIDENCE FROM CAMBODIA

Agenparl

В учебном центре военной полиции в Северной Осетии была проведена тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (10:00)

В учебном центре военной полиции во Владикавказе в рамках специальных учений органов и подразделений военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации прошла тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих.

Согласно замыслу тренировки, в воинской части были выявлены военнослужащие с признаками ОРВИ (высокая температура, кашель и слабость). Инспекторами военной полиции был отработан порядок эвакуации условно зараженных военнослужащих в военный госпиталь для определения заболевания и лечения. Также военные медики оказали помощь условно инфицированному военнослужащему, состояние здоровья которого резко ухудшилось. Ему была оказана медицинская помощь на месте силами медицинского персонала учебного центра военной полиции.

Кроме того, с медицинским персоналом проведены тренировки по дезинфекции учебных служебных помещений и соблюдению противоэпидемиологического режима на территории учебного центра военной полиции.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308920@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More