В учебном центре военной полиции в Северной Осетии была проведена тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (10:00)

В учебном центре военной полиции во Владикавказе в рамках специальных учений органов и подразделений военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации прошла тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих.

Согласно замыслу тренировки, в воинской части были выявлены военнослужащие с признаками ОРВИ (высокая температура, кашель и слабость). Инспекторами военной полиции был отработан порядок эвакуации условно зараженных военнослужащих в военный госпиталь для определения заболевания и лечения. Также военные медики оказали помощь условно инфицированному военнослужащему, состояние здоровья которого резко ухудшилось. Ему была оказана медицинская помощь на месте силами медицинского персонала учебного центра военной полиции.

Кроме того, с медицинским персоналом проведены тренировки по дезинфекции учебных служебных помещений и соблюдению противоэпидемиологического режима на территории учебного центра военной полиции.

Новости по теме:

Метки: