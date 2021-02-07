В Уссурийском суворовском военном училище проходит метапредметная декада китайского языка

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (16:15)

В Уссурийском суворовском военном училище стартовала метапредметная декада китайского языка, которая проходит под лозунгом «Через тернии к звёздам».

Во время декады суворовцы участвуют в следующих мероприятиях: конкурс каллиграфии ручкой «Первый полет в космос», «Конкурс планет», конкурс «Поэзия космоса», классный час «Что едят космонавты?», вырезки из бумаги цзяньчжи «Космический гороскоп», интеллектуальная игра «Через призму Китая» т.д.

Ребятам предстоит побывать в роли супергероев, «прокачать» свои суперспособности, чтобы спасти мир от Драконовирусов. По результатам декады опытные командиры и преподаватели подведут итоги и наградят победителей.

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