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Agenparl

В Уссурийском суворовском военном училище проходит метапредметная декада китайского языка

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (16:15)

В Уссурийском суворовском военном училище стартовала метапредметная декада китайского языка, которая проходит под лозунгом «Через тернии к звёздам».

Во время декады суворовцы участвуют в следующих мероприятиях: конкурс каллиграфии ручкой «Первый полет в космос», «Конкурс планет», конкурс «Поэзия космоса», классный час «Что едят космонавты?», вырезки из бумаги цзяньчжи «Космический гороскоп», интеллектуальная игра «Через призму Китая» т.д.

Ребятам предстоит побывать в роли супергероев, «прокачать» свои суперспособности, чтобы спасти мир от Драконовирусов. По результатам декады опытные командиры и преподаватели подведут итоги и наградят победителей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342837@egNews

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