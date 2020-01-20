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В Ульяновском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, lun 20 gennaio 2020

В Ульяновском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Состязания проходили в трех дисциплинах: плавание вольным стилем на 100, 200 и 300 метров, стрельба из штатного оружия и лыжная гонка.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие проплывали свою дистанцию в бассейне, участвовали в лыжной гонке на 5 и 10 километров. На стрельбище гвардейцы показывали свою меткость при стрельбе из штатного оружия, выполняя упражнения ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 по мишени с расстояния 25 метров.

В первый день троеборья военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета. В каждой группе был предусмотрен свой соревновательный формат. Например, стрелки старше 40 лет имели право на три пробных выстрела и 10 зачетных, в то время как десантники до 30 лет делали пять пробных и 30 зачетных. На каждый выстрел участнику соревнований выделялась одна минута.

Победители в каждой дисциплине определились в трех возрастных группах: до 30, до 40 и старше 40 лет.

В чемпионате приняли участие более 50 офицеров соединения. Участники, набравшие наиболее максимальный результат в общей сумме по всем дисциплинам, отправятся защищать честь Ульяновского гвардейского соединения на чемпионате ВДВ.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271610@egNews

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