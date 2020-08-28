В Улан-Удэ на аэродроме «Восточный» начал работу военно-технический форум «Армия-2020»

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28.08.2020 (08:12)

В Республике Бурятия впервые сразу на нескольких площадках стартовал военно-технический форум «Армия-2020».

«На аэродроме «Восточный» мероприятия данного форума организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» – сказал заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.

В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО организовали самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2020» в Республике Бурятия. Форум начался одновременно на четырех площадках, в городе Улан-Удэ аэродром «Восточный», впервые форум начал работу в поселке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на Центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.

В ходе форума «Армия-2020» жителям и гостям столицы Республики Бурятия представлена уникальная возможность увидеть порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа.

На площадках для гостей выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

В поселке «Сосновый Бор» впервые представили 11 единиц раритетной техники времен Афганской и Великой Отечественной воин, в частности танк Т-34, БМП-1, БТР-60, советский тяжелый танк ИС-2, зенитная установка ЗСУ-2, система залпового огня “Катюша”.

Помимо этого, горожанам была показана техника ДОСААФ, продукция приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Мероприятия организованы в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310512@egNews