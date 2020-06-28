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Agenparl

В Тверском соединении прошли полеты ВТА

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (01:00)

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли учебно-тренировочные полеты.

В мероприятии были задействованы самолеты Ил-76мд и Ан-124 «Руслан», аэродромы Мигалово (Тверская область) и Сеща (Брянская область).

Полеты выполнялись в ночное время. Экипажи самолетов военно-транспортной авиации отработали взлеты, посадки, перебазирование на оперативные аэродромы и возвращение в пункты дислокации, взаимодействие с группами руководства полетами на аэродромах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299389@egNews

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