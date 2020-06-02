martedì, Giugno 2, 2020
Breaking News

ATHLETICA VATICANA E L’ASTA SOLIDALE. RAVASI: DAL PAPA UN GRANDE SOSTEGNO

JOINT STATEMENT OF THE FOREIGN MINISTERS OF THE BALTIC STATES AND POLAND…

CONGRESSI ED EVENTI, SALVINI: SETTORE DIMENTICATO, SCRIVERÒ A FRANCESCHINI

LITHUANIA’S HONORARY CONSULATE OPENS IN SPAIN

CS_FESTA DELLA REPUBBLICA, UN GRANDE CORO VIRTUALE PER FESTEGGIARE INSIEME AGLI STUDENTI…

BANKING IMPERATIVES FOR MANAGING CLIMATE RISK

THE INVESTIGATOR-CENTERED APPROACH TO FINANCIAL CRIME: DOING WHAT MATTERS

THE MARRIAGE OF BIOLOGY AND SILICON IS POISED TO UNLEASH (LITERAL) LIFE-CHANGING…

THE NEXT NORMAL IN CONSTRUCTION: HOW DISRUPTION IS RESHAPING THE WORLD’S LARGEST…

WELSH WINNERS OF THE 2020 QUEEN’S AWARD FOR VOLUNTARY SERVICE ANNOUNCED

Agenparl

В Твери прошли праздничные мероприятия в честь Дня военно-транспортной авиации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020
02.06.2020 (12:56)

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные 89-летию ВТА.

В торжественном построении на аэродроме Мигалово приняли участие представители командования и личный состав соединения и военно-транспортного авиационного полка. Командир соединения полковник Игорь Матвеев поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и объявил благодарность лучшим военнослужащим, отличившимся при выполнении учебно-боевых и специальных задач в ходе зимнего периода обучения.

В 2020 году экипажи соединения были задействованы при выполнении специальных задач, включая эвакуацию российских граждан из г.Ухань (КНР), доставку российских специалистов РХБ защиты и медицинской службы в Италию и Сербию, выполнение гуманитарных рейсов в Китай, США, Молдову и другие страны.

Справочно:

Гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия, дислоцированная в Тверской области, была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом «Боевого Красного Знамени». В гарнизоне Мигалово соединение базируется с 1981 года.

В настоящее время ВТА входит в состав Воздушно-космических сил
и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в своем составе самолеты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей), Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295432@egNews

Post collegati

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в тематическом селекторном совещании

Redazione

В Твери прошли праздничные мероприятия в честь Дня военно-транспортной авиации

Redazione

В летнем периоде обучения на полигоне Ашулук пройдут тактические учения с подразделениями 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН)

Redazione

В мобильном соединение войск РХБ защиты в Саратовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 41-й годовщине со дня образования

Redazione

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае провели дезинфекцию аэродрома Холодногорский перед первой тренировкой парада Победы

Redazione

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Краснооктябрьском районе Волгограда

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More