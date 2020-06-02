В Твери прошли праздничные мероприятия в честь Дня военно-транспортной авиации

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020

02.06.2020 (12:56)

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные 89-летию ВТА.

В торжественном построении на аэродроме Мигалово приняли участие представители командования и личный состав соединения и военно-транспортного авиационного полка. Командир соединения полковник Игорь Матвеев поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и объявил благодарность лучшим военнослужащим, отличившимся при выполнении учебно-боевых и специальных задач в ходе зимнего периода обучения.

В 2020 году экипажи соединения были задействованы при выполнении специальных задач, включая эвакуацию российских граждан из г.Ухань (КНР), доставку российских специалистов РХБ защиты и медицинской службы в Италию и Сербию, выполнение гуманитарных рейсов в Китай, США, Молдову и другие страны.

Справочно :

Гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия, дислоцированная в Тверской области, была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом «Боевого Красного Знамени». В гарнизоне Мигалово соединение базируется с 1981 года.

В настоящее время ВТА входит в состав Воздушно-космических сил

и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в своем составе самолеты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей), Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295432@egNews