domenica, Gennaio 31, 2021
Breaking News

PORTOGALLO, EUTANASIA. LEADER RELIGIOSI: BATTUTA D’ARRESTO DELLA CIVILTà

SCICLUNA, UN PROGETTO DI RINNOVAMENTO ECCLESIALE PER MALTA

LA LEBBRA: UNA MALATTIA CHE ANCORA CREA EMARGINAZIONE

KOSOVO E ISRAELE, AL VIA LE RELAZIONI DIPLOMATICHE

MODESTA VALENTI, MARAZZITI: DARE DIGNITà A OGNI PERSONA, VIA DI GUARIGIONE

“TEMPO DI AGIRE”: LA DOMENICA PER LA GIUSTIZIA RAZZIALE NEL REGNO UNITO

VERJAARDAG PRINSES BEATRIX

NEW-STYLE DRIVING LICENCES AND NUMBER PLATES MARK ONE-YEAR ANNIVERSARY OF BREXIT AS…

UK APPLIES TO JOIN HUGE PACIFIC FREE TRADE AREA CPTPP

FLATTENING THE INSOLVENCY CURVE: PROMOTING CORPORATE RESTRUCTURING IN ASIA AND THE PACIFIC…

Agenparl

В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (13:26)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) осуществляет подготовку офицеров для инженерных войск СВ РФ на современных образцах военной и специальной техники.

ТВВИКУ располагает самым современным комплектом понтонного парка, секции которого способны не только выдерживать 100-тонные нагрузки, но и за счёт внедрения в конструкцию речных и береговых звеньев новейшей системы стыковочных узлов наведённая понтонная переправа способна оставаться в боевом положении даже на воде со скоростью течения 3 метра в секунду и волнением в 3 балла. Входящая в состав понтонного парка группа буксирно-моторных катеров оснащена более мощными двигателями, что позволяет динамичным плавсредствам быть тяговооружённее и манёвреннее.

Парк учебно-боевой специализированной техники военного училища на 98 процентов состоит из новых и глубоко модернизированных образцов инженерных и транспортных машин. В том же объёме ВУЗ оснащён учебно-практическими пособиями иного инженерного профиля.

В 2019–2020 г.г. в училище поступило свыше 20 единиц различной техники. В частности, передвижные источники электроэнергии, средства механизации земляных работ, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и другие.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341619@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More