В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (13:26)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) осуществляет подготовку офицеров для инженерных войск СВ РФ на современных образцах военной и специальной техники.

ТВВИКУ располагает самым современным комплектом понтонного парка, секции которого способны не только выдерживать 100-тонные нагрузки, но и за счёт внедрения в конструкцию речных и береговых звеньев новейшей системы стыковочных узлов наведённая понтонная переправа способна оставаться в боевом положении даже на воде со скоростью течения 3 метра в секунду и волнением в 3 балла. Входящая в состав понтонного парка группа буксирно-моторных катеров оснащена более мощными двигателями, что позволяет динамичным плавсредствам быть тяговооружённее и манёвреннее.

Парк учебно-боевой специализированной техники военного училища на 98 процентов состоит из новых и глубоко модернизированных образцов инженерных и транспортных машин. В том же объёме ВУЗ оснащён учебно-практическими пособиями иного инженерного профиля.

В 2019–2020 г.г. в училище поступило свыше 20 единиц различной техники. В частности, передвижные источники электроэнергии, средства механизации земляных работ, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и другие.

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