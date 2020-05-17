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Agenparl

В танковой дивизии ЦВО прошла тренировка пожарной команды

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

16.05.2020 (19:00)

В танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области прошла тренировка пожарной команды по локализации очагов возгорания травы на войсковых стрельбищах, танковых директрисах и автодромах.

С получением сигнала пожарная команда, оснащенная АЦ-6-40 на базе автомобиля КАМАЗ, выдвинулась к месту условного возгорания. Используя пожарные рукава, военнослужащие локализовали очаг, а также провели проливку прилегающей территории. В ходе тренировки отрабатывались развертывание, применение штатных гидрантов и пожарной пушки, а также скоростное вождение.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292700@egNews

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