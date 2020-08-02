В столице Республики Бурятия открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза Жур Николая Николаевича

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (10:13)

К 75-летию Великой Победы в одном из районов столицы республики Бурятия – городе Улан-Удэ – открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза, кавалера трех орденов Красной звезды Жур Николая Николаевича.

Торжественное мероприятие открыли музыканты сводного военного оркестра общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнив композиции военных лет.

На церемонии открытия памятной доски почтили память героя Советского Союза представители командования общевойскового объединения военного округа, другие официальные лица.

Справочно: старший лейтенант Жур Николай Николаевич принимал участие в Финской и Великой Отечественной войнах. На фронт он ушел добровольцем, попал в разведку. Имел три ранения. Победу Николай Николаевич встретил в Берлине. За проявленные мужество и героизм Николай Жур был награжден тремя орденами Красной Звезды.

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