В Ставропольском крае проведена проверка сводной группы ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020
24.05.2020 (06:30)
В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.
В качестве боевых дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.
Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. В поражении воздушных целей приняли участие снайперские пары и расчеты зенитных самоходных установок «Шилка».
Тактические сводные группы по борьбе с БЛА в объединении неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293889@egNews