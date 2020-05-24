В Ставропольском крае проведена проверка сводной группы ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (06:30)

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.

В качестве боевых дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.

Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. В поражении воздушных целей приняли участие снайперские пары и расчеты зенитных самоходных установок «Шилка».

Тактические сводные группы по борьбе с БЛА в объединении неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность.

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