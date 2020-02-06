(AGENPARL) – Moscow, gio 06 febbraio 2020

Более 80 танковых экипажей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон».

Соревнования проходят на полигонах Майкопский и Николо-Александровский в Адыгее и Ставропольском крае, где для их обеспечения задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности — с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, экипажи выполнят упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Накануне проведения соревнований военные инженеры ЮВО обновили танковую трассу, увеличив ее в длину и ширину, а также количество препятствий, добавив огненную полосу и понтонный мост.

В ходе подготовки к первому этапу состязаний экипажи танков готовились на полигонах в местах дислокации соединений. В общей сложности танкисты ЮВО проехали по маршрутам трасс более 2 тыс. км, выполнили около 500 орудийных выстрелов и порядка 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Победители этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274465@egNews