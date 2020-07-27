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Agenparl

В Ставрополе состоялся чемпионат ЮВО по легкоатлетическому кроссу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 luglio 2020
27.07.2020 (10:35)

В Ставрополе на базе бригады связи 49-й общевойсковой армии состоялся чемпионат Южного военного округа по легкоатлетическому кроссу.

Участники соревнований прибыли из соединений и воинских частей, дислоцированных в республиках Северного Кавказа и Закавказья, Крыму и Севастополе, Ростовской и Волгоградской областях.

В ходе трехдневных соревнований состоялись забеги мужчин и женщин на дистанциях 3000, 5000 и 8000 метров, а также забег в формате эстафеты.

В беге на 3000 метров (женщины) победила Анна Хрипунова (Черноморский флот), на дистанции 5000 метров (мужчины) к финишу первым пришел Вячеслав Шаламов (Черноморский флот), в беге на 8000 метров (мужчины) первенствовал Валерий Лукъянцев (58-я армия), а в беге на 3000 метров среди юниоров лучшее время показал Никита Мазов (8-я армия).

После соревнований участники чемпионата отправились на экскурсию на Крепостную стену, где посетили остатки крепости, заложенной полководцем Александром Суворовым, и совершили обзорную экскурсию по городу.

В заключительный день состоялась эстафета 4х1000 метров. В ней победила команда 8-й армии (Горшков Николай, Чекалина Полина, Мазов Никита, Хаибиков Раиф).

Второе и третье места заняли соответственно команды 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота.

Чемпионат Южного военного округа по легкоатлетическому кроссу проводится в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Южном военном округе на 2020 год.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304105@egNews

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