domenica, Agosto 16, 2020
Breaking News

MOST-VIEWED BILLS – WEEK OF AUGUST 16, 2020

CORONAVIRUS, SALVINI: GOVERNO INCAPACE, DURO CON GLI ITALIANI E DEBOLE CON I…

STATEMENT BY THE HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT JOSEP BORRELL ON RENEWED DRILLING ACTIVITIES BY…

BIELORUSSIA. NON SACRIFICARE LA VERITà PER INTERESSI POLITICI

ZIMBABWE: LA SOLIDARIETà DEL NUNZIO AI VESCOVI

SECRETARY POMPEO TRAVELS TO THE DOMINICAN REPUBLIC TO REAFFIRM STRONG TIES AND…

PUBLIC SCHEDULE – AUGUST 16, 2020

IL PAPA CHIEDE DIALOGO E GIUSTIZIA PER LA BIELORUSSIA

IL PAPA ALL’ANGELUS: PORTIAMO LA NOSTRA STORIA AI PIEDI DEL SIGNORE

LIBANO, UNICEF LANCIA L’APPELLO PER AIUTARE 100MILA BAMBINI

Agenparl
Image default
Home » В соревнованиях по военно-медицинскому многоборью в 2020 году увеличится медицинская составляющая

В соревнованиях по военно-медицинскому многоборью в 2020 году увеличится медицинская составляющая

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (19:00)

В 2020 году ряд правил соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые пройдут в Узбекистане с 24 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр, будет изменен. Организаторы соревнований решили увеличить медицинскую составляющую конкурса.

В этом году у членов сборных будет больше возможностей проявить свои профессиональные качества. Среднему медицинскому персоналу в рамках этапа «Индивидуальное мастерство» предстоит помимо стрельбы из штатного оружия и прохождения полосы препятствий продемонстрировать свои навыки на симуляционном медицинском оборудовании. Также на предстоящих соревнованиях будет изменено распределения баллов за выполнение задач по специальной подготовке.

По замыслу организаторов, подобное усложнение конкура «Военно-медицинская эстафета» позволит придать соревнованиям не только спортивный, но и профессиональный дух.

В настоящее время команды из России, Белоруссии, Вьетнама и Палестины уже прибыли на полигон Фориш в Джизакской области Узбекистана и приступили к адаптации и подготовке. В ближайшее время также ожидается прибытие военных медиков из Таджикистана.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307531@egNews

Post collegati

В соревнованиях по военно-медицинскому многоборью в 2020 году увеличится медицинская составляющая

Redazione

Военнослужащие ЖДВ Центрального военного округа уложили около 50 километров путей с 2019 года

Redazione

В Приморье более 200 военнослужащих-десантников приняли Военную присягу

Redazione

В Российскую Федерацию прибыли команды военных полицейских Вооруженных сил Республики Армения и Исламской Республики Иран для участия в международном конкурсе «Страж порядка»

Redazione

Высадку десанта и захват плацдарма продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Redazione

Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More