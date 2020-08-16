В соревнованиях по военно-медицинскому многоборью в 2020 году увеличится медицинская составляющая

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (19:00)

В 2020 году ряд правил соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые пройдут в Узбекистане с 24 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр, будет изменен. Организаторы соревнований решили увеличить медицинскую составляющую конкурса.

В этом году у членов сборных будет больше возможностей проявить свои профессиональные качества. Среднему медицинскому персоналу в рамках этапа «Индивидуальное мастерство» предстоит помимо стрельбы из штатного оружия и прохождения полосы препятствий продемонстрировать свои навыки на симуляционном медицинском оборудовании. Также на предстоящих соревнованиях будет изменено распределения баллов за выполнение задач по специальной подготовке.

По замыслу организаторов, подобное усложнение конкура «Военно-медицинская эстафета» позволит придать соревнованиям не только спортивный, но и профессиональный дух.

В настоящее время команды из России, Белоруссии, Вьетнама и Палестины уже прибыли на полигон Фориш в Джизакской области Узбекистана и приступили к адаптации и подготовке. В ближайшее время также ожидается прибытие военных медиков из Таджикистана.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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