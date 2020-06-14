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Agenparl

В соединения Черноморского флота прибыли первые офицеры – выпускники высших военных учебных заведений

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (09:02)

Одними из первых приняли пополнение в соединении кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, где на первичные корабельные должности были распределены 10 выпускников Санкт-Петербургского военно-морского института и Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П. С. Нахимова.

В ближайшее время с молодыми офицерами будет проведён учебный сбор, в ходе которого они изучат распорядок дня, организацию корабельных вахт и уход за заведованием боевых частей, примут участие в тренировках по выполнению первичных мероприятий по борьбе за живучесть, проведению противоподводно-диверсионной обороны и приёму запасов материальных средств на борт корабля.

В течение июня на корабли и в береговые воинские части Черноморского флота ожидается прибытие порядка 300 лейтенантов – выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297185@egNews

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