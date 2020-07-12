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В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск чествовали участников Всеармейского этапа конкурса «Воин мира»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (08:42)

Участники сборной команды Воздушно-десантных войск, представлявшие прославленные войска на Всеармейском этапе конкурса «Воин мира», проходивший в рамках Армейских Международных игр «АрМИ-2020» в г. Екатеринбурге, на минувшей неделе вернулись в свои соединения и воинские части, где их тепло встретили представители командования соединений и воинских частей и провели их чествование.

Уверенно опередив всех, первое место в личном зачете среди военнослужащих женщин заняла гвардии старший лейтенант Екатерина Дайлидко, проходящая службу в отдельном гвардейском соединении специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки, а гвардии прапорщик Сергей Смирнов из гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения стал в общем зачете третьим.

Выиграв два из пяти этапов конкурса и войдя в призы на остальных этапах, по итогам конкурса команда Воздушно-десантных войск заняла второе место, немного уступив команде Западного военного округа.

По итогам Всеармейского этапа конкурса, гвардии старший лейтенант Екатерина Дайлидко, которая кроме того носит титул «Краса ВДВ-2019», вошла в состав команды Вооруженных Сил Российской Федерации и выступит на Международном этапе конкурса «Воин мира» в августе текущего года в Армении в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301520@egNews

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