В соединении связи Амурской общевойсковой армии ВВО состоялся конкурс художественной самодеятельности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (07:11)

В соединении связи Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся конкурс художественной самодеятельности между творческими коллективами подразделений.

Конкурс прошел в номинациях «Властелин слова» и «Струны души». Со сцены в исполнении военнослужащих срочной службы звучали стихи русских классиков и современников, а также произведения собственного сочинения. Под гитару были исполнены композиции Виктора Цоя и многих современных исполнителей.

Победителям и участникам конкурса от командования соединения были вручены грамоты и памятные призы.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением масочного режима и социальных дистанций.

Новости по теме:

Метки: