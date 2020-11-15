В соединении связи Амурской общевойсковой армии ВВО состоялся конкурс художественной самодеятельности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020
15.11.2020 (07:11)
В соединении связи Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся конкурс художественной самодеятельности между творческими коллективами подразделений.
Конкурс прошел в номинациях «Властелин слова» и «Струны души». Со сцены в исполнении военнослужащих срочной службы звучали стихи русских классиков и современников, а также произведения собственного сочинения. Под гитару были исполнены композиции Виктора Цоя и многих современных исполнителей.
Победителям и участникам конкурса от командования соединения были вручены грамоты и памятные призы.
Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением масочного режима и социальных дистанций.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324704@egNews