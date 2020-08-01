domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

GOVERNO, SALVINI: A CREARE SFIDUCIA E A DANNEGGIARE L’ITALIA È CONTE

UE-VIETNAM: FASSINO (PD), ACCORDO COMMERCIALE IN VIGORE DA OGGI, LA STRADA PER…

EMIRATI ARABI UNITI, MOHAMMED BIN RACHED AL-MAKTOUM, PRIMO MINISTRO DEGLI EMIRATI E…

COVID-19 E MIGRANTI, AUDIZIONE PRESIDENTE FEDRIGA – MERCOLEDì ALLE 14 DIRETTA WEBTV

NOMINA PRESIDENTE ENEA, AUDIZIONE TESTA – MARTEDì ALLE 13 DIRETTA WEBTV

Agenparl
Image default
Home » В соединении дальней авиации прошел контрольный осмотр авиационной техники

В соединении дальней авиации прошел контрольный осмотр авиационной техники

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

02.08.2020 (01:00)

В управлении Энгельсского соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Саратовской области подвели итоги контрольного осмотра авиационной техники.

В воинских частях соединения, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской и Тверской областях, в преддверии плановых лётно-тактических учений был проведен контрольный смотр авиационной техники, в ходе которого была произведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков. Также проверен уровень боевой готовности соединения к выполнению задач по предназначению.

Также были осмотрены объекты инфраструктуры соединения, включая территорию лётного поля.

По итогам комплекса проверочных мероприятий специально созданной комиссией даны необходимые разрешения для дальнейшей работы авиационной техники по предназначению.

«Все мероприятия подготовки авиационной техники проведены в полном объеме. При выполнении работ учитывались особенности эксплуатации авиатехники и решаемые ей задачи.» – подчеркнул врио командира соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304936@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More