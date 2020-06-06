В соединении Дальней авиации в Саратовской области прошли плановые стрельбы из штатного и табельного оружия

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 06 giugno 2020
07.06.2020 (01:17)
В соединении Дальней авиации ВКС в Саратовской области прошли плановые учебно-боевые стрельбы из штатного и табельного оружия.
Основной задачей занятия по огневой подготовке является отработка и приобретение практических навыков у личного состава ведения огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова по обозначенным целям из различных положений, а также с использованием средств индивидуальной защиты.
«В ходе проведения учебно-боевых стрельб отработана единая методика проведения занятий по огневой подготовке, а так же практические навыки личного состава в стрельбе из штатного оружия», – сообщил заместитель начальника штаба авиационной дивизии по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.
Все военнослужащие, принимавшие участие в учебно-боевых стрельбах, показали положительные результаты благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296180@egNews