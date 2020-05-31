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Agenparl

В соединение спецназа ЮВО на Кубани прибыла первая команда военнослужащих молодого пополнения призыва «Весна-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (09:07)

В ходе весеннего призыва 2020 года соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) на Кубани пополнят около 700 военнослужащих молодого пополнения.

Накануне в соединение прибыла первая команда из 10 новобранцев со сборного пункта военного комиссариата центрального региона России, среди которых больше половины имеют высшее образование и спортивные разряды.

Все призывники прошли медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор, позволяющие проходить военную службу по призыву во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации без ограничений.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии молодого пополнения в соединение были проведены все необходимые профилактические мероприятия и первичный медицинский осмотр. У каждого призывника в наличии справка об отрицательном результате тестирования на вирусные инфекции.

В дальнейшем военнослужащие будут размещены на территории воинской части в специальном пункте, оборудованном в отдельном здании на временную изоляцию, которая продлится 14 дней. По ее окончании военнослужащие молодого пополнения будут направлены в роту прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295110@egNews

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