venerdì, Agosto 21, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 385 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 377 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 281 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 384 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 355 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 282 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 280 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 283 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 371 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 360 DEFINITIVO –…

Agenparl

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступила партия радиорелейных станций

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 21 agosto 2020

21.08.2020 (07:55)

В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила партия новейших цифровых радиорелейных станций.

Цифровая радиорелейная станция (ЦРРС), на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350, обеспечивает построение высокоскоростных цифровых сетей связи и позволяет значительно увеличить скорость коммуникаций между элементами сети, существенно сокращая время развертывания, вхождения в связь и обеспечения готовности сети связи.

ЦРРС обладает высокими коммуникационными возможностями, такими как в десятки раз увеличенная, в сравнении с возможностями ЦРРС предыдущего поколения, пропускная способность каналов связи, автоматизированы и механизированы средства развертывания, действует интерактивная система контроля управления. Внутри кабины управления созданы более комфортные условия для работы и отдыха экипажа станции.

До конца года в подразделения связи объединения ожидается поставка еще нескольких станций данного типа.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308617@egNews

Post collegati

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся к проведению военно-технического форума «Армия-2020»

Redazione

На площадках военно-технического форума «Армия-2020» в ВВО начались первые тренировки динамического показа возможностей боевой и специальной техники

Redazione

Международный военно-технический форум “АРМИЯ-2020” пройдёт в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края

Redazione

Приморье прошли тактические учения с мотострелковыми подразделениями ВВО

Redazione

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступила партия радиорелейных станций

Redazione

Мотострелки ВВО при поддержке авиации и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника в ходе масштабных учений на полигоне «Цугол»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More