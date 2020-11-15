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Agenparl

В Сибири проходят сборы с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2020 года

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (12:04)

На базе мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) стартовали сборы с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2020 года.

Во время проведения сборов молодых лейтенантов ознакомят с историей создания 41-й армии, военно-политической обстановкой и основными задачами в зоне ответственности общевойскового объединения. С офицерами проведут инструкторско-методические занятия по обучению и воспитанию личного состава, внедрению перспективных форм и методов обучения подчиненных подразделений.

С молодыми специалистами также будут проведены практические занятия по огневой, физической подготовке, вождению боевых машин. По итогам сборов лейтенантам выставят индивидуальные оценки.

В сборах принимают участие более 100 молодых офицеров 41-й армии.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324730@egNews

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