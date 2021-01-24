В Североморске прошла церемония закрытия чемпионата Северной военной хоккейной лиги сезона 2019-2020 года

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24.01.2021 (13:00)

Во флотской столице городе Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоялось торжественное закрытие третьего чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги сезона 2019-2020 года. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение данного мероприятия откладывалось с весны 2020 года.

Закрывая чемпионат, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал здоровья и новых спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку. Адмирал Александр Моисеев отметил вклад в развитие хоккейного движения на Северном флоте Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, стоявшего у истоков создания Северной военной хоккейной лиги, которой флот сегодня гордится.

Чемпионом Северной военной хоккейной лиги, впервые стала команда 1-го дивизиона «Гроза», представляющая армию ВВС и ПВО Северного флота. Её игрокам достался переходящий Кубок командующего Северным флотом.

Победителями в двух остальных дивизионах стали команда «К-21» штаба и управления Северного флота, и «Штурм» – отдельной мотострелковой бригады.

Вторые места заняли команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «Полярная звезда» пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и «Абордаж» бригады десантных кораблей.

Бронзовые награды заслужили хоккеисты бригады противолодочных кораблей «Шквал», «Армата» армейского корпуса и «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В играх отборочного этапа Ночной хоккейной лиги, первые места заняли в дивизионе «Лига Мечты» и «Любитель 40+» – команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а в дивизионе «Лига Надежды» – команда штаба и управления Северного флота «К-21».

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы лучшим нападающим и защитникам из каждого дивизиона, а также лучшему голкиперу чемпионата. За наивысшую результативность в чемпионате Александр Щеглов из команды «Штурм», вручен переходящий «Кубок Александра Мальцева».

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги сезона 2019-2020 года приняли участие двадцать две хоккейных команды объединений, соединений и воинских частей флота: «К-21», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Спутник», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Медведи», «Арктика», «Альфа», «Авианосец», «Пётр Великий», «Штурм», «Бастион», «Палубник», «Абордаж», «Армата», «Последний аргумент», а также команда пограничного управления «Полярная звезда».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12340447@egNews