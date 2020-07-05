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Agenparl

В Северодвинске прошла торжественная церемония чествования военнослужащих научно-производственных рот

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (14:00)

Сегодня в Северодвинске на базе 907 объединенного учебного центра Военно-Морского Флота прошла торжественная церемония чествования увольняемых в запас военнослужащих научно-производственных рот, сформированных при «Севмаше». В ней приняли участие представители командования объединенного учебного центра Военно-Морского Флота, АО «ПО «Севмаш» и другие приглашенные гости.

Во время службы в научно-производственных ротах военнослужащие были задействованы на производстве АО «ПО «Севмаш» и принимали непосредственное участие при постройке кораблей и подводных лодок.

В лучшую сторону на производстве были отмечены матросы Олег Юркин и Николай Козлов, при увольнении им присвоено очередное воинское звание старший матрос, вручены грамоты и ценные подарки.

За время службы в научно-производственных ротах военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, с ними проводились плановые занятия по тактической, огневой, строевой подготовке, они изучили технические характеристики и правила эксплуатации и обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Всего в запас было около 70 увольняемых. Более 50 из них приняли решение трудоустраиваться на АО «ПО «Севмаш», отдельные военнослужащие изъявили желание поступать в высшие учебные заведения Министерства обороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300367@egNews

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