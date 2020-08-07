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В Севастополе стартовали соревнования по регби-7 на Кубок Главкома ВМФ России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020

07.08.2020 (07:30)

В городе-герое Севастополе стартовали первые  в истории Военно-Морского Флота соревнования по регби-7 на Кубок Главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Соревнования организованы Главным командованием Военно-Морского Флота совместно с Федерацией регби России, Фондом развития регби России в Вооружённых Силах и силовых структурах и Правительством г. Севастополя.

 В соревнованиях принимают участие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, представляющие все регионы страны от Владивостока до Калининграда и от Североморска до Севастополя, а также гость турнира – команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

После проведения мандатной комиссии команды распределились на две подгруппы, по четыре в каждой. По результатам отборочных игр в финальную часть соревнований вышли команды Черноморского высшего военно-морского училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, в активе которых по три победы в своих группах, а также команды Военного  учебно-научного  центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» и Балтийского высшего военно-морского училища, занявшие второе места в своих группах.

За день до соревнований на Константиновской батарее состоялось фотографирование капитанов команд. Также, все команды посетили 35 батарею и Диораму обороны Севастополя. Победитель Первого кубка Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 определиться в финале сегодня, 7 августа 2020 г. Торжественная церемония открытия финальных игр, награждения победителей и призёров соревнований состоится на центральном стадионе   Севастополя.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305841@egNews

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