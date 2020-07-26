domenica, Luglio 26, 2020
Breaking News

SOMALIA: STATEMENT BY THE HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT JOSEP BORRELL ON THE RECENT DEVELOPMENTS…

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

RAMONDA CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA COMUNITà PAPA GIOVANNI XXIII

GLI USA SI CONCENTRANO SU AUMENTO PRODUZIONE INTERNA MINERALI RARI

FRANCESCO: DISARMATE L’AREA DEL DONBASS E RIDATE PACE ALLA GENTE

COVID, SALVINI: IL GOVERNO MINACCIA LO STATO DI EMERGENZA PER GLI ITALIANI…

IL PAPA: GIOVANI USATE LA FANTASIA DELL’AMORE VERSO I NONNI

IL PAPA ALL’ANGELUS: PER TROVARE GESù, IL VERO TESORO, VIA LE SICUREZZE…

Agenparl
Image default
Home » В Севастополе состоялся Парад кораблей и Военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России

В Севастополе состоялся Парад кораблей и Военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020
26.07.2020 (14:30)

В Севастополе состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвящённые Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Парад принимал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, командовал парадом заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.

Праздничные мероприятия начались с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начался Парад кораблей и Военно-спортивный праздник, в ходе которого зрителям был показан 21 эпизод, демонстрирующий возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках были ошвартованы 9 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большой десантный корабль «Ямал», корабль специального назначения «Иван Хурс», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России и спасательное судно «Коммуна».

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

Среди эпизодов также были показаны 2 новых и один возобновлённый после 7 лет отсутствия в программе. Один эпизод был связан с исторической высадкой и действиями морского десанта в ходе освобождения Севастополя в 1944 году, второй – с демонстрацией действий ударных сил флота по поражению отряда боевых кораблей условного противника. Возобновили в этом году представление с группой выходящих из под воды водолазов, которое вошло в эпизод об истории создания и боевом пути Черноморского флота.

В заключении зрители увидели «фонтаны на воде» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304011@egNews

Post collegati

Около 400 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

Redazione

В Севастополе состоялся Парад кораблей и Военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России

Redazione

Впервые в истории России военно-морской парад состоялся в Дагестане, куда перебазировалась Каспийская Флотилия

Redazione

В канун 90-й годовщины Воздушно-десантных войск, камышинские десантники возложили цветы к мемориалу на Мамаевом Кургане в Волгограде

Redazione

В Самаре торжественно открыли бюст Василию Маргелову

Redazione

Расчеты самоходно-артиллерийской батареи отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали выполнение огневых задач с закрытых огневых позиций

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More