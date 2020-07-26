В Севастополе состоялся Парад кораблей и Военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (14:30)

В Севастополе состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвящённые Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Парад принимал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, командовал парадом заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.

Праздничные мероприятия начались с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начался Парад кораблей и Военно-спортивный праздник, в ходе которого зрителям был показан 21 эпизод, демонстрирующий возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках были ошвартованы 9 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большой десантный корабль «Ямал», корабль специального назначения «Иван Хурс», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России и спасательное судно «Коммуна».

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

Среди эпизодов также были показаны 2 новых и один возобновлённый после 7 лет отсутствия в программе. Один эпизод был связан с исторической высадкой и действиями морского десанта в ходе освобождения Севастополя в 1944 году, второй – с демонстрацией действий ударных сил флота по поражению отряда боевых кораблей условного противника. Возобновили в этом году представление с группой выходящих из под воды водолазов, которое вошло в эпизод об истории создания и боевом пути Черноморского флота.

В заключении зрители увидели «фонтаны на воде» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304011@egNews