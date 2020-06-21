В Севастополе в День памяти и скорби пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (09:15)

22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны в городе-герое Севастополе в рамках Всероссийской акции «Честь и достоинство» пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя», который будет отправлен в Санкт-Петербург для принесения в единую Чашу Воинской Славы России на Пискарёвском кладбище.

В акции примут участие военнослужащие Черноморского флота, национальной гвардии России, ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, филиала нахимовского ВМУ, юнармейцы, представители Севастопольского союза нахимовцев, суворовцев и кадет Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Церемонии зажжения факелов от вечного огня пройдут на Сапун-горе, у памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный, на Малаховом кургане и на площади адмирала П.С. Нахимова.

Церемония объединения вечных огней и зажжения факела «Вечного огня Севастополя» состоится у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г.г.

В акции примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Всероссийская акция «Честь и достоинство», посвящённая 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в городах – героях и городах воинской славы России.

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