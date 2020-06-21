domenica, Giugno 21, 2020
Breaking News

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #54

STATEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS ON THE ATTACK…

ANNOUNCEMENT: UN SECRETARY GENERAL WILL VISIT SLOVAKIA AT THE END OF THE…

NUMBER OF PASSENGERS IN SULTANATE AIRPORTS REACHES 3.5 MILLION

STATI GENERALI, “PROGETTIAMO IL RILANCIO”, GLI INCONTRI DI DOMENICA 21 GIUGNO

ON THE OCCASION OF WORLD REFUGEE DAY

ON THE OCCASION OF WORLD REFUGEE DAY

ON THE OCCASION OF WORLD REFUGEE DAY

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION BOARD OF DIRECTORS APPROVES BURKINA FASO COMPACT

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION BOARD OF DIRECTORS APPROVES BURKINA FASO COMPACT

Agenparl
Image default
Home » В Севастополе в День памяти и скорби пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя»

В Севастополе в День памяти и скорби пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (09:15)

22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны в городе-герое Севастополе в рамках Всероссийской акции «Честь и достоинство» пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя», который будет отправлен в Санкт-Петербург для принесения в единую Чашу Воинской Славы России на Пискарёвском кладбище.

В акции примут участие военнослужащие Черноморского флота, национальной гвардии России, ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, филиала нахимовского ВМУ, юнармейцы, представители Севастопольского союза нахимовцев, суворовцев и кадет Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Церемонии зажжения факелов от вечного огня пройдут на Сапун-горе, у памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный, на Малаховом кургане и на площади адмирала П.С. Нахимова.

Церемония объединения вечных огней и зажжения факела «Вечного огня Севастополя» состоится у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г.г.

В акции примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Всероссийская акция «Честь и достоинство», посвящённая 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в городах – героях и городах воинской славы России.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298254@egNews

Post collegati

В Севастополе в День памяти и скорби пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя»

Redazione

Амурское объединение ВВО пополнят около 150 лейтенантов – выпускников учебных заведений Минобороны РФ

Redazione

Военнослужащие ВВО в Бурятии примут участие во всероссийской акции «Свеча Памяти»

Redazione

В Новороссийске завершился чемпионат Воздушно-десантных войск по летнему офицерскому троеборью

Redazione

Суда аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели учение в Уссурийском заливе

Redazione

Новобранцы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине постигают азы военной науки

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More