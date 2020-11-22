В связи с перевооружением РВСН в Военной академии РВСН проводится подготовка ракетчиков по новым специальностям

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 22 novembre 2020

23.11.2020 (01:00)

В связи с перевооружением РВСН в Военной академии имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки – «Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов».

Кроме того, в академии в этом учебном году открыта подготовка слушателей по специальности «Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов».

В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на современные ракетные комплексы. Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.

Сегодня академия — одно из ведущих высших военных учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. Обучение ведётся на пяти факультетах, в составе которых действуют 25 кафедр.

Седьмого декабря 2020 года Военная академия РВСН будет отмечать 200-летие со дня образования.

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