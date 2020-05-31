В Саратовском соединении Дальней авиации прошли комплексные занятия безопасности военной службы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (09:45)

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации Воздушно-космических сил России прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием мультимедийных систем, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На занятиях были рассмотрены более 20 актуальных тем, включая правила пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к новому периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах с 1 июня.

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