domenica, Maggio 31, 2020
Breaking News

29/05/2020 COVID-19: THE PANDEMIC MUST NOT BE AN OPPORTUNITY TO STRENGTHEN GOVERNMENTS…

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #51

ORDO VIRGINUM: UNA VOCAZIONE IN CRESCITA DAL 31 MAGGIO 1970

2 GIUGNO, CHIGI: SU INIZIATIVA CELEBRAZIONI NESSUN RUOLO DA PORTAVOCE E UFFICIO…

IL PAPA: PORRE FINE ALLA PANDEMIA DELLA POVERTà CON L’AIUTO DELLO SPIRITO…

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 30 MAY…

SIX-MONTH REPORT ON DEMOLITIONS AND SEIZURES IN THE WEST BANK, INCLUDING EAST…

CON IL ROSARIO IL PAPA INVOCA L’AIUTO DELLA VERGINE, UNITO AI SANTUARI…

IL PAPA AI SACERDOTI ROMANI: NELLA TEMPESTA NON AVETE ABBANDONATO IL GREGGE

GRECH: LA CHIESA RAFFORZI LA SINODALITà PER AFFRONTARE IL DOPO PANDEMIA

Agenparl
Image default
Home » В Саратовском соединении Дальней авиации прошли комплексные занятия безопасности военной службы

В Саратовском соединении Дальней авиации прошли комплексные занятия безопасности военной службы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (09:45)

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации Воздушно-космических сил России прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием мультимедийных систем, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На занятиях были рассмотрены более 20 актуальных тем, включая правила  пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к новому периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах с 1 июня.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295117@egNews

Post collegati

В Саратовском соединении Дальней авиации прошли комплексные занятия безопасности военной службы

Redazione

В соединение спецназа ЮВО на Кубани прибыла первая команда военнослужащих молодого пополнения призыва «Весна-2020»

Redazione

Около 12000 единиц техники ВДВ было обслужено в ходе перевода ВВСТ на весенне-летний режим эксплуатации

Redazione

Военнослужащий Черноморского флота завершил работу над картиной, посвященной 75-летию Великой Победы

Redazione

На Черноморском флоте подвели итоги наплаванности кораблей за зимний период обучения

Redazione

Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО возобновили подготовку к параду Победы

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More