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Agenparl

В Саратовском соединении Дальней авиации завершилась подготовка к летнему периоду обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (23:57)

В Саратовском соединении Дальней авиации завершились практические мероприятия по сезонному обслуживанию и переводу  вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

С должностными лицами были проведены практические занятия по изучению правила и порядка проведения регламентных работ. Сезонное техническое обслуживание прошла вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС.

На каждой единице техники было проведено около 30 регламентных операций с использованием различных масел и технических жидкостей.

На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия провела проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду обучения.

Накануне проведен смотр готовности, в ходе которого лётный состав отработал поставленные задачи по предназначению, выполнив полётные задания по прорыву противовоздушной обороны условного противника на турбовинтовых ракетоносцах Ту-95мс с привлечением сил и средств батальона аэродромно-технического обеспечения.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295189@egNews

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