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В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Военно-Морского Флота по зимнему офицерскому троеборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021
07.02.2021 (17:45)

В Санкт-Петербурге завершен первый этап программы спартакиады Военно-Морского Флота, в рамках которого состоялся чемпионат по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях, которые проходили в течении трех дней на спортивных объектах Санкт-Петербурга, приняло участие более 100 спортсменов, представляющих команды флотов, а также воинских частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ.

Военнослужащие состязались в трех возрастных группах – до 30 лет, от 30 до 40 лет, старше 40 лет, и показывали свой спортивный профессионализм в таких дисциплинах, как стрельба из штатного оружия (ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3), плавание (100 м, 200 м, 300 м) и лыжные гонки (на 5 и 10 км).

По итогам 3 соревновательных дней победителями в командном зачете стали спортсмены Северного флота, второе место заняла команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», 3 место – сборная Балтийского флота.

В личном первенстве по итогам турнира в трех возрастных группах победителями стали: лейтенант Воронцов Э.А. (Балтийский флот, военнослужащие до 30 лет), капитан Трубников А.Н. (Балтийский флот, военнослужащие от 30 до 40 лет) и гвардии майор Ерёмин А.Н. (Северный флот, военнослужащие старше 40 лет).

В рамках прошедшего чемпионата по зимнему офицерскому троеборью военнослужащими Военно-Морского Флота выполнены нормативы спортивных званий и разрядов, а именно: Мастер спорта России — 14 военнослужащих, кандидат в мастера спорта России — 3 военнослужащих, а также 25 массовых спортивных разрядов.

В период с 05 по 15 марта, в Санкт-Петербурге пройдут следующие виды спартакиады Военно-Морского Флота по военно-прикладному плаванию, армейскому рукопашному бою, гиревому двоеборью и армейскому гиревому рывку.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342849@egNews

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