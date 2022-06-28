В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия, посвященные сотрудничеству России и Белоруссии

(AGENPARL) – MOSCOW mar 28 giugno 2022

С 6 по 8 июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоялись торжественные мероприятия в честь 20-летия водного сотрудничества России и Республики Беларусь. В рамках торжественных мероприятий состоялись Научно-практическая конференция и XIII заседание Совместной Российско-Белорусской комиссии.

Участниками стали представители органов власти, научных и общественных объединений двух стран, в том числе представители Роснедр, Росводресурсов, Росгидромета, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и т.д.

В ходе проведения Научно-практической конференции «О дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов» эксперты обсудили итоги деятельности Совместной Российско-Белорусской комиссии за 20-летний период, оценку биогенной нагрузки в бассейне Днепра, особенности гидрологического режима объектов Республики Беларусь и России и другие вопросы, связанные с трансграничными водными объектами двух стран.

Наталья Алексеева, заместитель директора по геологии Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология» рассказала о модернизации и техническом перевооружении федеральной системы мониторинга трансграничных подземных водных объектов, как о приоритетном направлении в рамках федерального проекта «Геология: Возрождение легенды».

«В целях обеспечения предупреждения загрязнения подземных водных объектов и истощения их запасов как мероприятие по охране подземных водных объектов планируется организация непрерывного получения и распространения информации о состоянии подземных вод. В ближайшее время за счет средств федерального бюджета запланировано оборудование пунктов наблюдения государственной опорной наблюдательной сети автоматизированными телеметрическими системами мониторинга. Обработка и анализ поступающих режимных данных позволит оперативно проводить оценку состояния подземных вод и прогнозировать его изменения, в том числе и на приграничных территориях России», – отметила Наталья Алексеева.

По итогам конференции состоялось обсуждение представленных докладов и внесены предложения о дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов, которые стали основой итоговой резолюции мероприятия.

На XIII заседании Совместной Российско-Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, заслушаны отчеты России и Республики Беларусь о качестве воды, водохозяйственной обстановке и водоохранных мероприятиях в бассейнах трансграничных рек Днепр и Западная Двина.

В рамках своего выступления Наталья Алексеева рассказала о мониторинге трансграничных водных объектов в бассейне реки Днепр и Западная Двина на территории России, уделив особое внимание перечню основных водоносных горизонтов, гидродинамическому и гидрохимическому состоянию трансграничных подземных водных объектов и информационному интернет ресурсу ГМСН.

В результате обсуждений согласована, подписана и утверждена Сводная совместная программа мониторинга трансграничных водных объектов по бассейнам рек Днепр и Западная Двина.

Для справки: граница России и Республики Беларусь составляет свыше 1,2 тыс. км, из них больше 850 км проходит по суше, остальное – по воде. Трансграничное сотрудничество включает в себя водные объекты более 60 рек и озёр, находящиеся на территории бассейна Западной Двины и Днепра.

Fonte/Source: https://www.rosnedra.gov.ru/article/14396.html