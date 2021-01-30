В Санкт-Петербурге состоялась массовая лыжная гонка спорткомитета ВМФ, посвященная 78-й годовщине победы в битве под Сталинградом

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30.01.2021 (17:54)

Сегодня в Санкт-Петербурге в поселке Токсово на лыжной базе СКА состоялась массовая лыжная гонка, в которой приняли участие военнослужащие Главного командования Военно-Морского Флота, организаций и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, члены их семей, ветераны, а также курсанты военно-морских заведений ВМФ.

На старт в забегах на лыжах на 500 метров, один, три и пять километров вышли более 250 участников в возрасте от 3 до 60 лет. Массовая лыжная гонка, ставшая уже традиционной с 2013 года, была посвящена знаменательной дате в истории Великой Отечественной Войны – 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ежегодно в этом спортивном мероприятии, проводимом Спортивным комитетом Военно-Морского Флота, принимают участие не менее 200 любителей лыжного спорта самых разных поколений.

По итогам забегов в шести номинациях победителями лыжных соревнований в своих категориях стали Кирилл Зайцев (дети до 12 лет), Иван Краморенко (юноши до 17 лет), Дарья Ширяева (женщины), матрос Артём Золотов (мужчины до 35 лет), капитан 2 ранга Михаил Вотяков (мужчины старше 35 лет) и подполковник Олег Климошенок (мужчины старше 50 лет).

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