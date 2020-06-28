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Home » В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Ленинградской армии ВВС и ПВО по военному многоборью

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Ленинградской армии ВВС и ПВО по военному многоборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (16:54)

В Санкт-Петербурге на территории отдельного транспортного смешанного авиационного полка состоялся чемпионат Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по военному четырехборью (ВТ-4).

В течение трех дней участникам предстояло пройти 4 испытания: подтягивание или подъем с переворотом (по выбору), бег на 1 километр (для 2-й и 3-й возрастных групп) и 3 километра (для 1-й возрастной группы), бег на 60 метров (для 2-й и 3-й возрастных групп) а бег на 100 метров (для 1 возрастной группы), а также преодоление общевойсковой полосы препятствий.

Помощник командующего объединением по физической подготовке подполковник Валентин Александров отметил высокий уровень подготовки участников: «Военнослужащие подошли к армейскому этапу соревнований по ВТ-4 в хорошей физической форме, и несмотря высокую температуру воздуха показали высокие результаты».

Команды занявшие призовые места награждены призами. Победители в личном зачете награждены кубками и грамотами.

По итогам соревнования военнослужащие, показавшие лучшие результаты, вошли в сборную соединения, которая выступит на чемпионате Западного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299452@egNews

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