В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище открыт Мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море

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05.07.2020 (18:05)

Представители Главного командования ВМФ и ветераны Военно-Морского Флота приняли участие в открытии на Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга Мемориального комплекса памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года.

Цветы и венки к мемориалу возложили Губернатор Александр Беглов, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Министерства обороны, родственники героев-подводников и военнослужащие. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Памяти погибших героев-подводников была отслужена церковная панихида.

Автор мемориала памяти офицеров-подводников на Серафимовском кладбище – академик Российской Академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Михаил Переяславец.

Создание Мемориального комплекса было поручено Студии военных художников им. М.Б.Грекова. Мемориал исполнен в виде вздымающейся волны сурового Баренцева моря, которую поднимает стремящийся всплыть глубоководный аппарат. На волне размещен траурный венок как символ общей боли и горечи от потери не вернувшегося домой экипажа. Центральный подход к мемориалу огражден четырьмя битингами (одноголовыми кнехтами), по два с каждой стороны, между которыми натянута якорная цепь. Данный элемент символизируют постановку на швартовы.

Ранее, 12 ноября 2019 года на встрече губернатора Александра Беглова с вдовами Героев Российской Федерации обсуждался вопрос об увековечении памяти погибших моряков-подводников. Имена Героев России Андрея Воскресенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова, Николая Филина присвоены улицам в Петергофе. 18 марта 2020 года Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя Героя России Дениса Долонского школе № 337 Невского района и имя Героя России Николая Филина школе № 430 Петродворцового района. Решение о присвоении школам имен Героев России Константина Сомова, Дмитрия Соловьева, Дениса Опарина и Андрея Воскресенского будет принято на очередном заседании Топонимической комиссии.

В Петергофе появится также Сквер покорителей глубин.

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