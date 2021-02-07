В Санкт-Петербурге второй этап вакцинации прошли летчики – участники конкурса «Авиадартс-2021»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021
07.02.2021 (11:40)
В г. Пушкине (Санкт-Петербург) в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя второй этап плановой вакцинации против новой коронавирусной инфекции прошли лётчики армейской авиации Западного военного округа, которые примут участие в отборочных состязаниях конкурса Международных Армейских игр «Авиадартс-2021».
Второй компонент вакцины «Спутник-V» в специализированных контейнерах был доставлен в поликлинику филиала воздушным транспортом.
Вместе с летчиками, вторым компонентом был вакцинирован командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО заслуженный военный лётчик ВС РФ генерал-майор Олег Маковецкий.
На данном этапе вакцинацию пройдет более 150
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342816@egNews