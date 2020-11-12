giovedì, Novembre 12, 2020
Breaking News

USA, IL SEGRETARIO DI STATO ELETTO DELL’OREGON SHEMIA FAGAN (D) ESAMINA GLI…

STRATCOMTALKS: FALSIFICATION OF HISTORY

DIETE: TUTTI I PRO E I CONTRO NELLA III GIORNATA DELLA NUTRIZIONE…

IL CULTO DI ROSA DA VITERBO NEL ‘600, AL CENTRO DI UN…

PADRE GIUSEPPE PUSCEDDU, NUOVO PRESIDENTE AD INTERIM DEL CDA DELL’IDI

NEW REPORT LOOKS AT STRATCOM IN THE MEDITERRANEAN AND THE SAHEL

STRATCOM IN THE MEDITERRANEAN AND THE SAHEL

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO IN PREGHIERA PER LE SOFFERENZE INFERTE DAL COVID-19

NEW REPORT LOOKS AT RUSSIA’S FOOTPRINT IN THE NORDIC-BALTIC INFORMATION ENVIRONMENT

FOREIGN MINISTRY’S STATEMENT ON SOLIDARITY WITH THE UNITED KINGDOM

Agenparl

В Санкт-Петербурге встретили научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров» после арктической экспедиции

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020
12.11.2020 (17:30)

Представители Главного командования Военно-Морского Флота, Управления навигации и океанографии Минобороны России встретили в Санкт-Петербурге научно-экпедиционное судно «Академик Фёдоров», возвратившееся с экспедиции в Арктику. Участники экспедиции решали задачи по проведению исследований на протяжении трех месяцев, из них два месяца в тяжелых арктических условиях. За это время выполнены исследовательские работы на более 10 тыс. линейных километров.

Экспедиция проводилась на научно-экспедиционном судне «Академик Фёдоров» под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». В период экспедиции с 18 августа по 12 ноября 2020 года под совместным руководством Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования ВМФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ при головной роли Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института с участием ФГУП «Атомфлот», ФГБУ «ААНИИ», ФГБУ «ВНИИ «Океангеологния» успешно проведены комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане.

Подготовка к экспедиции велась с 23 июня по 17 августа 2020 года.

Работы выполнялись в сложных ледовых условиях при наличии ледового покрова сплоченностью от 8 до 10 баллов, толщина льда достигала 1,5–2 м.

Основной задачей комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2020 году являлось получение дополнительных данных о рельефе морского дна и распределении придонных осадков с целью подготовки цифровой модели рельефа дна.

Выполнен полный объем работ, предусмотренных заданием, батиметрические исследования в районах хребта Гаккеля, хребта Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов направил приветственное слово участникам экспедиции, в котором отметил, что «освоение и океанографические исследования Арктической зоны являются приоритетом в деятельности Военно-Морского Флота. В настоящее время сложилось эффективное межведомственное взаимодействие в вопросах исследования Северного Ледовитого океана, что обеспечивает наше лидерство в реализации поставленных задач в этом регионе».

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324276@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More