В Санкт-Петербурге встретили научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров» после арктической экспедиции

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (17:30)

Представители Главного командования Военно-Морского Флота, Управления навигации и океанографии Минобороны России встретили в Санкт-Петербурге научно-экпедиционное судно «Академик Фёдоров», возвратившееся с экспедиции в Арктику. Участники экспедиции решали задачи по проведению исследований на протяжении трех месяцев, из них два месяца в тяжелых арктических условиях. За это время выполнены исследовательские работы на более 10 тыс. линейных километров.

Экспедиция проводилась на научно-экспедиционном судне «Академик Фёдоров» под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». В период экспедиции с 18 августа по 12 ноября 2020 года под совместным руководством Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования ВМФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ при головной роли Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института с участием ФГУП «Атомфлот», ФГБУ «ААНИИ», ФГБУ «ВНИИ «Океангеологния» успешно проведены комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане.

Подготовка к экспедиции велась с 23 июня по 17 августа 2020 года.

Работы выполнялись в сложных ледовых условиях при наличии ледового покрова сплоченностью от 8 до 10 баллов, толщина льда достигала 1,5–2 м.

Основной задачей комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2020 году являлось получение дополнительных данных о рельефе морского дна и распределении придонных осадков с целью подготовки цифровой модели рельефа дна.

Выполнен полный объем работ, предусмотренных заданием, батиметрические исследования в районах хребта Гаккеля, хребта Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов направил приветственное слово участникам экспедиции, в котором отметил, что «освоение и океанографические исследования Арктической зоны являются приоритетом в деятельности Военно-Морского Флота. В настоящее время сложилось эффективное межведомственное взаимодействие в вопросах исследования Северного Ледовитого океана, что обеспечивает наше лидерство в реализации поставленных задач в этом регионе».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324276@egNews