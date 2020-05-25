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Agenparl

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию в конструкторско-производственном комплексе СКТБ «Технолог»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (07:00)

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К пропускных пунктов, внутренней территории, цехов и складских помещений в конструкторско-производственном комплексе СКТБ «Технолог», расположенном в городе Санкт-Петербурге.

Военные обработали специальным дезинфицирующим раствором  более 40 тыс. квадратных метров территории конструкторского бюро.

Проведение обработки на территории предприятия позволит в скором времени возобновить работу комплекса в полном объеме.

 ФГУП СКТБ «Технолог» – одно из ведущих предприятий России в области химии и технологии энергонасыщенных веществ. В настоящее время предприятие осуществляет исследования и разработки в области химических технологий синтеза и композиционных материалов. Основное применение полимеров – ракетная техника, авиация и судостроение.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293985@egNews

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