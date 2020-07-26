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Agenparl

В Самаре торжественно открыли бюст Василию Маргелову

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (13:30)

В Самаре в парке Победы торжественно открыли бюст командующему воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, председатель комитета Государственной Думы России генерал-полковник Владимир Шаманов, ветераны, юнармейцы, школьники и кадеты.

После торжественной церемонии Владимир Шаманов и Дмитрий Азаров наградили ценными подарками, грамотами и благодарственными письмами наиболее активных участников общественных движений Самарской области.

Василий Филиппович Маргелов — выдающийся советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза. С начала Великой Отечественной войны от командира стрелкового полка дорос до командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени и медалями.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304002@egNews

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