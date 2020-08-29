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Agenparl

В Самаре торжественно открыли Аллею Маршалов Победы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (22:17)

На площади Славы Самары состоялось торжественное открытие Аллеи Маршалов Победы.

На церемонии присутствовали первый заместитель Командующего войсками Центрального военного округа – начальник штаба Центрального военного округа Герой России генерал-лейтенант Михаил Теплинский, командующий 2-й общевойсковой армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также родственники Маршалов Советского Союза Сергей Соколовский и Андрей Василевский. Аллея была открыта в честь Маршалов Советского Союза, которые в разные годы служили, проходили лечение в госпиталях или посещали Самару (Куйбышев).

«Мы сегодня присутствуем на знаменательной событии для всей России. В наше время наиболее важно, чтобы подрастающее поколение понимало и знало настоящих героев и тех, кто сделал все, чтобы мы с вами жили»,- сказал начальник штаба ЦВО генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Бронзовые бюсты 8 Маршалов – Александра Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкова, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Ерёменко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова – установили в честь 75-летия Великой Победы, но открыть Аллею к 9 мая помешали ограничительные мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В завершении открытия Аллеи Маршалов Победы участники торжественной церемонии отдали дань памяти и возложили цветы к мемориалу «Скорбящей Матери-Родине».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311035@egNews

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