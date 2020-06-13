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В рядах Юнармии в Приднестровье пополнение

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (10:08)

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню России военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова организовали прием новых юнармейцев.

В честь Дня России более 10 юнармейцев дали торжественную клятву и вступили в юнармейский отряд «Красная Звезда» всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцам, которые не первый год в рядах юнармии начальник ОГРВ ПРРМ вручил звания.

В заключение торжественного мероприятия для юнармейцев была проведена армейская викторина по теме: «история Российской армии и Военно-морского флота».

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ планируют проводить для юнармейцев различные занятия по военным дисциплинам.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297088@egNews

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