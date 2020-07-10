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Agenparl

В Ростовской области стартовало тактическое учение танковых и мотострелковых подразделений 8-й общевойсковой армии ЮВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 10 luglio 2020

10.07.2020 (13:11)

На полигоне Кадамовский в Ростовской области стартовало двустороннее тактическое учение с мотострелками и танкистами соединений 8-й общевойсковой армии ЮВО.

По сигналу боевой тревоги военнослужащие выполнили подготовку вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, загрузили запасы материальных средств, вышли в районы формирования колонн и совершили марш в указанные каждому соединению районы сосредоточения.

На протяжении марша военнослужащие на бронетехнике преодолевали водные преграды, затяжные подъёмы и крутые спуски. Для контрольного осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с выбором местности для укрытия и маскировки.

Также в ходе марша подразделения выполнили задачи боевого охранения колонн, преодолели условно зараженные участки местности, отразили нападения и удары авиации условного противника.

В настоящее время в районе сосредоточения войск завершается развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка техники.

В двустороннем тактическом учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301263@egNews

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