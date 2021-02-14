(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (07:20)

В Ростовской области проходит международная патриотическая акция «Русский солдат – миротворец». В рамках акции дети готовят открытки-поздравления в адрес военнослужащих Российской армии, выполняющих задачи в составе миротворческих контингентов за пределами Российской Федерации. Акция проходит в период с 4 по 17 февраля 2021 года.

Открытки будут переданы в том числе российским миротворцам в Нагорном Карабахе. Лучшие по мнению жюри работы будут напечатаны типографским способом и отправлены военнослужащим.

Участники из других городов области и регионов России, а также других стран могут направить фото или скан копии рисунков в любом цифровом формате на адрес

При изготовлении открытки приветствуется творческий подход, на обратной стороне необходимо написать пожелание Российскому миротворцу.

Акция проходит под руководством Штаба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история» и нацелена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

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