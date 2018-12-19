В Риме в рамках «Русских сезонов» показали фильм «Собибор»

(agenparl) – moscow mer 19 dicembre 2018

18 декабря в римских Палатах депутатов по инициативе РВИО состоялся Международный круглый стол «Культура и история на защите цивилизации» и специальный показ художественного фильма «Собибор». Мероприятия прошли в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».

В круглом столе приняли участие исполнительный директор РВИО Александр Барков, режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский, российские и итальянские дипломаты и парламентарии.

«Актуальность круглого стола заключается в том, что сохранению европейской цивилизации, с одной стороны, угрожает размывание национальных идентичностей, с другой – рост неонацистских и правонационалистических настроений», – рассказал Александр Барков.

Он отметил, что Российское военно-историческое общество активно развивает международные контакты с целью сохранения исторической правды и предотвращения ее фальсификации.

Александр Барков отметил, что в этом направлении ведется большая работа: созданы передвижные мультимедийные выставки «Помни. Мир спас Советский Солдат!» и «Мифы о войне», которые экспонировались в городах Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Их посетили десятки тысяч зрителей. Установлены памятники во Франции, Словении, Сербии, а также Боснии и Герцеговине, призванные напомнить о вкладе России в победу Антанты в годы Первой мировой войны. Совместно с МИД России и активистами со всего мира ведется работа по нанесению памятников и захоронений русских воинов, расположенных за рубежом, на портал «Место памяти».

При поддержке Российского военно-исторического общества снят фильм «Собибор», который был представлен в рамках мероприятия режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским.

Автором идеи фильма является Министр культуры Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский, в написании сценария принимал участие Советник Председателя РВИО Андрей Назаров. Над кинолентой работали актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках: русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

Мировая премьера фильма «Собибор» состоялась 23 апреля в Варшаве. Показы фильма также прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке, в Совете Европы в Страсбурге и в Европарламенте в Брюсселе. Права на прокат киноленты купили дистрибьюторы 50 стран.

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