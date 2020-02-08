8 Febbraio 2020
Breaking News

NEL DRAMMA DELLA TRATTA L’ORRORE DEL TRAFFICO DI ORGANI

FRANCESCO INAUGURA “SUPER NUNS” PER SOSTENERE LE SUORE CHE COMBATTONO LA TRATTA

GUATEMALA, LA PLENARIA DEI VESCOVI SU EVANGELIZZAZIONE ED AMAZZONIA

USA: LA CORSA ALLA CASA BIANCA INIZIA TRA LE POLEMICHE

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DELL’8 FEBBRAIO

CORONAVIRUS, DI MAIO: DOMANI IL RIENTRO DI ALTRI 9 ITALIANI DALLA CINA

PACE IN PRIMO PIANO NELL’UDIENZA DEL PAPA AL PRESIDENTE DELL’UCRAINA

IL PAPA ALL’ISPETTORATO: IL VOSTRO IMPEGNO, NON ESENTE DA RISCHI, SIA ANIMATO…

PAPA FRANCESCO NELLA TERRA DEI FUOCHI IL PROSSIMO 24 MAGGIO

GREETINGS TO PARTICIPANTS, ORGANISERS AND GUESTS OF ST PETERSBURG LADIES TROPHY 2020

Home » В Республике Башкортостан состоялась акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»
Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

В Республике Башкортостан состоялась акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

В г. Уфа Республика Башкортостан состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие смогли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

За прошлый месяц личным составом пунктов отбора на военную службу по контракту было проведено 70 бесед со студентами учебных заведений высшего и среднего профессионального образования и 25 бесед с военнослужащими по призыву, а также девяносто шесть информационно-агитационных мероприятий, в которых приняли участие более трех тысяч человек, благодаря которым подано сорок семь заявлений о приеме на военную службу по контракту.

Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» впервые прошла в мае 2014 года и уже состоялась в таких городах, как Севастополь, Воронеж, Красноярск, Тверь, Иваново, Псков, Абакан и других регионах России, где собирала тысячи зрителей. С начала проведения акций на пункты отбора, разворачиваемые в рамках данных акций в регионах РФ, уже обратились более 200 тысяч человек.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274823@egNews

Related posts

VICE PRESIDENT EXPRESSES DEEP ANGUISH OVER RECENT HAPPENINGS IN CERTAIN LEGISLATURES AND PARLIAMENT

Redazione

В Республике Башкортостан состоялась акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

Redazione

Ветераны 201 военной базы открыли военно-исторический уголок в национальном университете Таджикистана

Redazione

204-2020 CACCIA REGIONE VENETO PRESENTA BANCA DATI DEI CACCIATORI, ASSESSORE CONCESSE OLTRE MILLE AUTORIZZAZIONI NELLA PRIMA STAGIONE DI MOBILITÀ VENATORIA

MES: BRUNETTA, GOVERNO RENDA NOTA CONTROPROPOSTA AL TRATTATO

GIORNATA DEL RICORDO: “COMPRENDERE LA STORIA ATTRAVERSO LA VOCE DEGLI ESULI E FILM “RED LAND” NELLE SCUOLE. L’APPELLO DI CONTI (FIG)

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More